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Van'da 3 organizatör tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Van'da 3 organizatör tutuklandı

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 2 operasyonda; 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 3 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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