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Van'da 3 Kilo 786 Gram Uyuşturucu Ele Ge geçti

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Van'da güvenlik güçleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda mücadelelerin devam ettiğini duyurdu.

Van'da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarda mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında yaptıkları arama tarama faaliyetinde 3 kilo 786 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, jandarma komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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