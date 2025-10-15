Van'da 3 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 27 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 3 bin 27 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İran uyruklu N.E. (42) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN