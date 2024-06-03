Van'da 29 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan yakalanan 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek, 57 adet fişek, 1 bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında; 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 550 paket kaçak sigara, 250 kilogram avlanması yasak inci kefali ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 364 şahıs yakalanmış, 87 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN