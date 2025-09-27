Haberler

Van'da 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir operasyonla 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi. İlgili iki şüpheli hakkında uyuşturucu ticareti suçundan işlem başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti ve nakline yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Eylül 2025 tarihinde İpekyolu ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen aramada 28 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi

Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden fragman

Arka Sokaklar izleyicisi şokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.