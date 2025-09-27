Van'da 28 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 28 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti ve nakline yönelik yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "26 Eylül 2025 tarihinde İpekyolu ilçesinde bir ikamette gerçekleştirilen aramada 28 kilo 640 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - VAN