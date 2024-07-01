Van'da 272 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 272 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik trafik tedbirleri kapsamında 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 866 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 42 bin 643 araç kontrol edildi, 2 bin 82 sürücü ve araca 4.714.253 TL idari para cezası uygulandı, 272 araç trafikten men edilerek 16 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu" denildi. - VAN