Van'da 272 araç trafikten men edildi
Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 272 araç trafikten men edildi. Ayrıca binlerce araç kontrol edildi ve sürücülere cezai işlem uygulandı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 272 araç trafikten men edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik trafik tedbirleri kapsamında 1 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bin 866 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 42 bin 643 araç kontrol edildi, 2 bin 82 sürücü ve araca 4.714.253 TL idari para cezası uygulandı, 272 araç trafikten men edilerek 16 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu" denildi. - VAN