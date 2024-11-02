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Van'da 26 Kilo 800 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da 26 Kilo 800 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi tarafından yapılan bir operasyonda, bir otomobilin bagajında 26 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisi, bir otomobilde yaptığı aramada 26 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mürüdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Dog' ile yapılan aramada otomobilin bagajında bir çuval içerisinde 26 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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