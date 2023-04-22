Van'da 26 bin 749 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 bin 749 kişinin yapılan GBT sorgulamasında değişik suçlara ilişkin toplam 50 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce 14-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 bin 749 kişinin GBT sorgulaması yapılmış, değişik suçlara ilişkin toplam 50 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN