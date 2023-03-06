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Van'da 25 organizatör tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

- Van'da 25 organizatör tutuklandı Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 25 organizatör tutuklandı.

- Van'da 25 organizatör tutuklandı

VAN - Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları belirlenen 25 organizatör tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 27 Şubat - 5 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan 7 operasyonda; 104 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 25 organizatör tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 2 araca ise el konulmuştur" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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