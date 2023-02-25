Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda 232 kaçak göçmen yakalandı.

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda 232 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 23-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Saray ve Özalp ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda Saray ve Özalp ilçelerinde arazide geçiş yapmaya çalışan toplam 232 kaçak göçmen yakalanarak, adli ve idari işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetler devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Saray Özalp Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title