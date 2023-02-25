Van'da 232 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda 232 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, "Van İl Jandarma Komutanlığınca 23-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Saray ve Özalp ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda Saray ve Özalp ilçelerinde arazide geçiş yapmaya çalışan toplam 232 kaçak göçmen yakalanarak, adli ve idari işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla halkın güveni ve huzuru için faaliyetler devam edecektir" denildi. - VAN