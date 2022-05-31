Van'da bir ayda 31 operasyonda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

Van'da jandarma ekipleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-30 Mayıs'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında 31 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 166 kilogram eroin, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 54 kilogram esrar ve 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.