Van'da bir ayda 31 operasyonda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Van'da bir ayda 31 operasyonda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Van'da bir ayda 31 operasyonda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Van'da jandarma ekipleri, mayıs ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 225 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1-30 Mayıs'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında 31 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 166 kilogram eroin, 4 kilogram sentetik uyuşturucu, 54 kilogram esrar ve 1 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Özkan Bilgin - 3. Sayfa

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