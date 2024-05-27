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Van'da 22 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 22 kişi tutuklandı. Çalışmalarda tabanca, kurusıkı tabanca, fişek, bilgisayar, cep telefonu, motosiklet, saat, bilezik, küpe, kolye, bileklik, yüzük ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 35 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında ele geçen 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet motosiklet, 15 adet saat, farklı model ve ebatlarda 164 adet bilezik, 10 çift küpe, 65 adet kolye, 24 adet bileklik, 1 adet yüzük ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 372 şahıs yakalanmış, 69 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Motosiklet Bilgisayar Van Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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