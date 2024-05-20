Van'da 22 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 22 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 150 paket gümrük kaçağı sigara, 18 kilogram gümrük kaçağı çay, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten 1 adet dedektör ile muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 367 şahıs yakalanmış, 22 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN