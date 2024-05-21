Van'da 210 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda 210 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "13-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 56 olayda 210 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 26 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN