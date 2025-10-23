Haberler

Van'da 2011 Depremi Tatbikatı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Van'da 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği depremin 14. yıl dönümü için AFAD öncülüğünde tatbikat yapıldı. Senaryo gereği 6.8 büyüklüğünde bir deprem simüle edilerek arama-kurtarma ekiplerinin müdahale becerileri test edildi.

Van Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü öncülüğünde, 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve 604 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçeğini aratmayan bir tatbikat düzenlendi.

Afad İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), HADAK, Hak Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, 23 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Van genelinde hissedilirken, Edremit ilçesindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi'nde kısmi çökme yaşandı. Tatbikat kapsamında, binanın üçüncü katında iki kişinin enkaz altında, çatı katında bir kişinin mahsur kaldığı ve çöken merdiven kısmında bir engelli vatandaşın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, 112, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, koordineli bir çalışmayla senaryo gereği mahsur kalan tüm vatandaşları kısa sürede kurtardı.

Tatbikat, muhtemel bir deprem durumunda arama-kurtarma ekiplerinin müdahale kapasitesini artırmayı ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
