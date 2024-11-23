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Van'da 20 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi

Van'da 20 Kilo Kaçak Altın Ele Geçirildi
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Van'ın Gürpınar ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyonette yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Gürpınar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde hafif ticari bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen yerde piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan gümrük kaçağı 20 kilo külçe altın ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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