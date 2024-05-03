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Van'da 2 Tırın Kafa Kafaya Çarpışması: 2 Yaralı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 tırın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Hakkari- Van kara yolu üzerindeki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan tırların sürücüleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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