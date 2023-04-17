Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 16 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 15, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs ise etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - VAN