Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesinde terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesinde terörün finansmanının önlenmesi çerçevesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 110 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde, 10 Temmuz 2022 günü saat 14.30 sıralarında, Saray ilçesi kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ve Piyade Hudut Takım Komutanlığınca müşterek icra edilen operasyon neticesinde, 4 poşet içerisinde daralı ağırlığı 2 kilo 110 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Saray Van 3. Sayfa Haberler

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