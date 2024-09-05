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Van'da 2 bin 600 bağ ot alev alev yandı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Van'da 2 bin 600 bağ ot alev alev yandı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinen bilgiye göre yangın, akşam 20.30 saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir neden dolayı Abdurrahman Çiçek isimli vatandaşa ait samanlıkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından 2 bin 600 bağ ot yanarak kül olurken yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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