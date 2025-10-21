Van'da 2.940 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Bebleşim Mahallesi ile Saray ilçesi Kapıköy Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 2 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler N.E. (41), Y.D.(37) ve Y.K. (17) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN