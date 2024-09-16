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Van'da 194 Kilo Saf Cıva ve Diğer Kaçak Malzemeler Ele Geçirildi

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Van'da yapılan polis operasyonlarında 194 kilo 780 gram saf cıva ile birlikte çeşitli kaçak malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak toplam 38 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 20.399 paket sigara, 1.329 adet puro, 343,5 litre akaryakıt, 40 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti, 32 adet paketlenmiş tütün ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 168 adet av tüfeği, 101 adet tabanca namlusu, 100 adet tabanca yayı, 50 adet tabanca gövdesi, 1 adet tabanca (Kurusıkıdan çevirme), 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. 'Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Bulundurulması veya El Değiştirmesi' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 194 kilo 780 gram saf cıva ele geçirilmiştir. 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 3 adet kurum kimliği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 28 olay kapsamında 38 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Sağlık Hukuk Polis van

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