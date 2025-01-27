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Van'da 190 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Van'da 190 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 190 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 13 şahıs yakalanırken, çok çeşitli uyuşturucu maddeler ile sentetik ecza hapları da bulundu.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 190 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Narkotik Suçları" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Başkale, Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 13 olayda 13 şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 111 kilo 807 gram metamfetamin, 69 kilo 550 gram eroin, 157 adet sentetik ecza hap ve 1 gram toz esrar ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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