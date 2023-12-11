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Van'da 19 kişi tutuklandı

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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda silah, çay ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 19 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 sayılı Kanun'a muhalefet olaylarında; 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 47 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 4 adet cep telefonu, 1 adet çocuk arabası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 1 adet kopya düzeneği, 1 adet sahte pasaport, 46 paket bandrolsüz, 4 paket açık olmak üzere toplam 510 kilogram çay ele geçirilmiştir. Aranması bulunan ve çeşitli suçlardan adli işlem yapılan 27 şahıs yakalanmış, toplamda 74 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Van Tutuklama Güvenlik Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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