Van'da 19 kilo esrar ve 3 kilo afyon sakızı ele geçirildi
Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN