Van'da 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Van'da hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, nitelikli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, hakkında "hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.