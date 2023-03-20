Van'da 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir mezarlığa çuval bırakıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Mezarlıkta yapılan aramada, 5 kilo 618 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kilo 634 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.