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Van'da 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van'da 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 18 kilo 252 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki bir mezarlığa çuval bırakıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Mezarlıkta yapılan aramada, 5 kilo 618 gram sentetik uyuşturucu ve 12 kilo 634 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Başkale Van 3. Sayfa Güncel Haberler

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