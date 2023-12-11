Van'da 161 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN