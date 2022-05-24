Van'da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

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Van'da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı Van'da 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunun ve değişik suçlardan aranan şahıs tutuklandı.

Van'da 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

VAN - Van'da 16 yıl 10 ay hapis cezası bulunun ve değişik suçlardan aranan şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı' suçlarından aranması ve 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmıştır. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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