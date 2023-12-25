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Van'da 16 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Van'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 16 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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