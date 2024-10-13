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Van'da 16 Gündür Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'da 16 Gündür Kaybolan Öğrenci İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 16 gün geçti. Arama çalışmalarında dalgıç, drone ve helikopter gibi çeşitli ekipmanlar kullanılıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi olan Rojin Kabaiş için arama çalışmaları 16 gündür aralıksız sürüyor.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 16 gündür haber alınamıyor.

Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/ gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapılırken, bölgeye yakın müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları da tek tek kontrol ediliyor.

Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in de yakından takip ettiği arama çalışmaları bugün de sürüyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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