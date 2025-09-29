Van'da 156 Aranan Kişiden 51'i Tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 156 kişiden 51'i adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 40 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 156 şahıs yakalanmış, 1 milyon 711 bin 370 TL adli para cezası ve 146 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN