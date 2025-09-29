Haberler

Van'da 156 Aranan Kişiden 51'i Tutuklandı

Güncelleme:
Van'da polis tarafından yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 156 kişinin 51'i tutuklandı. Elde edilen bulgular arasında ruhsatsız silahlar ve yüksek miktarda adli para cezası olan şahıslar var.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması bulunan 156 kişiden 51'i adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 40 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 156 şahıs yakalanmış, 1 milyon 711 bin 370 TL adli para cezası ve 146 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 51 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
