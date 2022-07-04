Van'da 150 adet av tüfeği ele geçirildi - Haberler

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Van'da 150 adet av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 150 adet av tüfeği ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda İpekyolu ilçesinde bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada 10 koli içerisinde 150 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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