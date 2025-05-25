Van'da 15 Ton Kaçak İnci Kefali Balığı Ele Geçirildi

Van'da 15 Ton Kaçak İnci Kefali Balığı Ele Geçirildi
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Van'da jandarma ekipleri, kaçak avlanmış 15 ton 820 kilogram inci kefali balığı ele geçirdi. Yürütülen operasyonlarda toplam 32 olaya müdahale edilerek 29 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da kaçak avlanmış 15 ton inci kefali balığı ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 15 ton 820 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Su Ürünleri Kanunu uyarınca inci kefalinin üreme döneminde (15 Nisan-15 Temmuz 2025 tarihleri arası) korunması/kaçak avcılıkla mücadele kapsamında, Van İl Jandarma Komutanlığınca karadan yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları, ayrıca termal kameralar ile 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak her türlü arazi ve iklim şartlarında koruma ve önleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 18-24 Mayıs 2025 tarihleri arasında bir haftalık süreçte 32 olaya müdahale edilmiş; 11 bin 810 kilogram avlanmış balık, 4 bin 10 kilogram canlı balık, 3 adet şişme bot, 6 adet tırıvırı ağ, 879 metre ağ ele geçirilmiştir. 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup toplam 621 bin 553 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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