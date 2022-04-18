Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Haberler

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Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 kilo 150 gram eroin, 97,52 gram metamfetamin, 16,30 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid, 7 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Polis, Eroin, Van, 3. Sayfa, Haberler

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