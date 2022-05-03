Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

VAN (İHA) - Van'da narkotik polisi tarafından yapılan 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce narkotik dedektör köpekleri Zeus ve Irmak ile yapılan 3 ayrı operasyon neticesinde; 145 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan 3 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa