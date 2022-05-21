Van'da 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Van'da 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde bir yakıt tankerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde bir yakıt tankerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ilimiz Edremit ilçesinde tespit edilen bir yakıt tankerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı oldu değerlendirilen 14 ton 400 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Edremit, Van, 3. Sayfa, Haberler

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