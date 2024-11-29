Van'da 139 Araç Trafikten Men Edildi

VAN (İHA) – Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 139 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik icra edilen trafik denetimlerinde, 2 bin 831 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği belirtildi. Açıklamada, "13 bin 260 araç kontrol edildi, 593 sürücü ve araca 1.712.711 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi, 139 araç trafikten men edildi. 117 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 253.087 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi. - VAN