Van'da 12 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 12 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN