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Van'da 113 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 113 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 4 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "19-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 23 olayda 113 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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