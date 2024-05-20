Van'da 102 araç trafikten men edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 102 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri icra ettiği belirtildi. Bin 698 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "188 okul/işçi servis aracı şoförüne trafik güvenliği eğitimi verildi. 13 bin 642 araç kontrol edildi, 488 sürücü ve araca 1.127.301 TL idari para cezası uygulandı, 102 araç trafikten men edildi. 127 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 245.418 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN