Van'da 101 araç trafikten men edildi
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 101 aracın trafikten men edildiği belirtildi.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 101 araç trafikten men edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kullanıcılarına yönelik 22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan denetimlerde 5 bin 25 ol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 16 bin 129 araç kontrol edildi, 447 sürücü ve araca 1 milyon 20 bin 567 TL TİPCK tutanağı tanzim edilirken, 101 araç trafikten men edildi" denildi. - VAN