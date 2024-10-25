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Van'da 10 Yıldır Aranan Cinayet Şüphelisi Yakalandı

Van'da 10 Yıldır Aranan Cinayet Şüphelisi Yakalandı
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Van'ın Muradiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 10 yıldır aranan M.S.H. isimli şahıs yakalandı ve tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 10 yıldır arandığı tespit edilen şahıs yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Aranan şahıslara yönelik' yapılan çalışmalar neticesinde; M.S.H. isimli şahsın 2014 yılında Van ilinde işlediği bir cinayetten dolayı 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 10 yıldır arandığı tespit edilmiştir. Muradiye Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda, aranan şahıs M.S.H., Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen dron destekli şafak operasyonuyla yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Suç ve suçlularla mücadeleye aralıksız devam edeceğiz. Operasyonda emeği geçen kahraman emniyet teşkilatımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

van

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