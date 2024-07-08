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Van'da 10 kişi tutuklandı

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Van'da yapılan operasyonlarda arama kaydı olan 49 kişiden 10'u tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve diğer suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Van'da değişik suçlardan arama kaydı olan ve yakalanan 49 kişiden 10'u tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-7 Temmuz tarihleri arasında bin 642 devriye görevinin icra edildiği belirtilerek, "74 bin 356 şahıs ve 74 bin 987 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen dolandırıcılıktan 9, hırsızlıktan 5, uyuşturucudan 3 ve diğer suçlardan 28 şahıs olmak üzere toplam 45 şahıs yakalanmış olup, 7'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Yine Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından kamu hizmetine tahsisli eşya hakkında hırsızlık, silahla tehdit, 1'nci ile 4'üncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin bunların konusunu oluşturan eşyayı bilerek ve ticari amaçla satmak suçlarından yakalama kararı ile aranan 4 şahıs yakalanmış ve yakalanan şahıslardan çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanmış, 1 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Ayrıca yaralı halde bulunan ebabil kuşu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından muhafaza altına alınmış, Atlı Jandarma Takım Komutanlığı tarafından da kaçakçılığı engellemek için devriye faaliyeti icra edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Van Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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