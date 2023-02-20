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Van'da 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

3. Sayfa Haberleri

Van'da 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı belirlenen 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptığı belirlenen 1 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan 1 operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konulmuştur" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler

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