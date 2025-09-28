Haberler

Van'da 1 Milyon TL Değerinde Kaçak Ayakkabı Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan 799 çift kaçak ayakkabı ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 TL olan 799 çift markalı ayakkabı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
