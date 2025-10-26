Haberler

Van'da 1.859 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri, düzenledikleri yol arama ve kontrol faaliyetinde bin 859 paket kaçak sigara ele geçirirken, üç kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bin 859 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 859 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler R.Ç. (56), A.K. (48) ve F.C.S. (33) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN


