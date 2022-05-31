Van'da 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Van'da 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da 1,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki tırda yapılan aramada 1 ton 558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki tırda yapılan aramada 1 ton 558 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesinde iki tırda arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yol kontrol noktasında iki tırda yapılan kontrolde, toplam 1 ton 558 litre kaçak akaryakıt tespit edilmiştir. Tırların sürücüsü olan E.B. ve M.Ş. isimli şahıslar gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı Akaryakıt Çaldıran Van 3. Sayfa Haberler

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