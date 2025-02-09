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Van'da 1,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefondan Operasyon

Van'da 1,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Cep Telefondan Operasyon
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Van'da gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri bir araçta 1 buçuk milyon TL değerinde gümrük kaçağı 94 cep telefonu ele geçirdi. İki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 buçuk milyon TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Erciş KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL olan gümrük kaçağı 94 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında da gerekli yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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