Van-Başkale yolunda İran plakalı tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Van- Başkale yolunda İran plakalı tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Güzeldere Geçidi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı bir tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı tır, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - VAN